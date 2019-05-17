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Общество

Глава Печорского района оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

28.05.2019 09:53|ПсковКомментариев: 0

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов по постановлению прокурора Печорского района привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района.

Прокуратурой Печорского района в ходе проверки установлено, что в январе текущего года в администрацию Печорского района поступило обращение и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта, однако заявителю на данное обращение ответ направлен не был.

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, влечет административную ответственность по статьей 5.59 КоАП РФ.

За данное правонарушение главе Печорского района назначен штраф в размере 5 000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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