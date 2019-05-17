Общество

Детей сотрудников псковского Росреестра наградили профсоюзными грамотами

В ходе юбилейных мероприятий, приуроченных к 10-летию образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и 20-летию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, первичная профсоюзная организация Росреестра провела творческий конкурс «Дети – будущее Росреестра».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства участие в конкурсе приняли дети сотрудников Управления Росреестра по Псковской области.

Оценивало работы конкурсное жюри.

Победители конкурса рисунка Ольга Семенова (3 года), Ангелина Андриянова (8 лет) и Мария Семенова (11 лет) были награждены грамотами от председателя первичной профсоюзной организации Росреестра Юсупа Агзамходжаева.