Общество

Александр Козловский поздравляет с Днем пограничника

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил воинов-пограничников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 101-й годовщиной образования пограничных войск!

С давних времен охрана границ нашего Отечества считалась делом особо почетным и ответственным и доверялась только лучшим воинам. Пограничники вносят особый вклад в охрану и защиту рубежей нашего региона, который граничит сразу с тремя государствами. Сотрудников Пограничной службы отличает мужество, принципиальность и профессионализм, образцовое выполнение долга.

Пограничное управление и его структурные подразделения в тесном взаимодействии с региональной и муниципальной властью активно участвуют в общественно-политической, культурной и спортивной жизни Псковской области, проводят важную патриотическую работу.

Примите искренние слова благодарности за ваш труд, за службу и за весомый вклад ветеранов в охрану нашей Родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!» - пишет депутат в поздравлении.