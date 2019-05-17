Общество

На цирковое шоу пригласили воспитанников реабилитационного центра островские единороссы

Накануне Международного дня защиты детей активисты «Единой России» пригласили воспитанников реабилитационного центра на представление цирка, гастроли которого проходят в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Бесплатные билеты партийцы получили по бартеру, обеспечив необходимую помощь в организации шоу. Поддержку оказал депутат фракции «Единой России» в районном Собрании Владимир Никифоров. Также свой вклад внесли представители «Молодой Гвардии Единой России», которые занимались установкой декораций и оборудования, размещали афиши и распространяли буклеты.

В итоге 20 ребят смогли посмотреть представление с участием акробатов, жонглеров и клоунов, пообщаться с артистами и вручить им подарки, изготовленные своими руками.

Никифоров отметил, что такие акции островское отделение партии проводит уже не первый год. «Это стало доброй традицией. Мы рады подарить праздник детям с ограниченными возможностями и ребятам из малообеспеченных семей. Мы будем стараться и впредь устраивать маленькие праздники, чтобы у них было как можно больше поводов для радости и хорошего настроения. Партия использует каждую возможность помочь детям, оказавшимся в сложной ситуации», - сказал народный избранник.