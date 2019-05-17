Общество

Завтра в Острове будет работать мобильная приемная прокурора области

В среду, 29 мая, с 12.00 в Острове Псковской области будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Сергей Левшаков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании островской межрайонной прокуратуры.

Записаться на прием можно по телефонам 8(81152) 3-22-59 (межрайонная прокуратура) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).