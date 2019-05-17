Общество

Пскович продает в интернете вымпел с чемпионата мира по хоккею-2006 за 200 тысяч рублей

Пскович продает в интернете, на электронной доске объявлений «Юла», вымпел с чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в 2006 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Юлы». Цена, за которую пскович рассчитывает продать такой атрибут, - 200 тысяч рублей.

Судя по фотографиям, которые разместил продавец, на вымпеле - автографы игроков российской хоккейной сборной, выступавшей на чемпионате в 2006 году: Кирилла Кольцова, Дениса Куляша, Вадима Хомицкого, Игоря Григоренко, Евгения Малкина и других игроков состава сборной ЧМ по хоккею 2006 года.

Со слов псковича, автографы он получил лично, во время работы на границе.