Общество

Псковские Росгвардейцы посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района

Псковские Росгвардейцы посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

Стражи правопорядка поздравили воспитанников с Международным днем защиты детей, организовали показательные выступления, сладкий стол и вручили подарки.

Дети с большим желанием поучаствовали в зарядке, которую под девизом «Зарядись энергией с Росгвардией», провели сотрудники ОМОН.

Затем бойцы спецподразделения продемонстрировали боевые приемы борьбы и задержание условного преступника. После чего ребята смогли ознакомиться с выставкой средств защиты, которые росгвардейцы используют при проведении спецопераций.

В ходе встречи, начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов и директор центра помощи детям Вера Печникова, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В ближайшее время воспитанники посетят гарнизонный развод подразделений псковской Росгвардии и базы спецподразделений.

В завершение мероприятия росгвардейцы организовали сладкий стол и вручили детям подарки.