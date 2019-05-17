Псковские Росгвардейцы посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.
Стражи правопорядка поздравили воспитанников с Международным днем защиты детей, организовали показательные выступления, сладкий стол и вручили подарки.
Дети с большим желанием поучаствовали в зарядке, которую под девизом «Зарядись энергией с Росгвардией», провели сотрудники ОМОН.
Затем бойцы спецподразделения продемонстрировали боевые приемы борьбы и задержание условного преступника. После чего ребята смогли ознакомиться с выставкой средств защиты, которые росгвардейцы используют при проведении спецопераций.
В ходе встречи, начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов и директор центра помощи детям Вера Печникова, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В ближайшее время воспитанники посетят гарнизонный развод подразделений псковской Росгвардии и базы спецподразделений.
В завершение мероприятия росгвардейцы организовали сладкий стол и вручили детям подарки.