Общество

Мастер-класс по приготовлению блюда «Ризотто» состоялся в Псковском Красном Кресте

В клубе «Здоровое питание» проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей- детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялся очередной мастер - класс от Веры Гончарук. Как готовить вкусные, сытные и полезные блюда рассказал шеф-повар на специально-организованном мастер-классе для пожилых людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Красном Кресте.

Она представила присутствующим два вида «Ризотто»: ризотто с грибами и ризотто с мясом курицы и овощами. Простым и понятным рецептом приготовления этих блюд, богатых витаминами шеф-повар поделился с участниками проекта. Они смогли ознакомиться с рецептурой и подробным описанием с демонстрацией этапов приготовления блюд профессиональной кухни.

Наполненные вкусом оба вида ризотто в ходе угощения понравились пожилым участникам мастер-класса. Внешний вид блюд не уступал их вкусовым качествам и поэтому, многие просили добавочно вкусного кушанья. После чего, пожилые люди с удовольствием пили чай, кофе и от души благодарили за вкусно приготовленную пищу.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.