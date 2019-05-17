Праздник в честь Дня пограничника проходит в сквере на проспекте Энтузиастов в Пскове

В сквере на проспекте Энтузиастов в Пскове началась торжественная программа, посвященная празднованию Дня пограничника в России. Программа началась с выступления служебных собак, которые трудятся в рядах пограничных войск в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Собаки продемонстрировали возможности по поиску наркотических средств и опасных предметов, а также специальные навыки по поимке нарушителей границы.
На сцене, специально установленной в сквере, для жителей города выступят творческие коллективы Пскова.