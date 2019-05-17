Общество

Руководитель псковского отделения «Справедливой России» об Иване Цецерском: Плевать человеку в след - это не совсем правильно

Руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак «не готов критиковать» бывшего главу Пскова Ивана Цецерского. Олег Брячак заявил об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Ивана Николаевича Цецерского я не готов критиковать. Плевать человеку в след - это не совсем правильно. Есть люди, которые положительно отзывались об Иване Николаевиче, но, как только он ушел, их риторика поменялась. Я же в глаза критиковал главу Пскова, чуть не было драки, - отметил Олег Брячак. - На сегодняшний день надо признать, что Иван Цецерский ушел на повышение. Федеральная должность - это лучше, нежели возглавлять небольшой муниципалитет. Считаю, что на новой должности Иван Николаевич будет полезнее, чем в Пскове. Когда мы провожали Ивана Николаевича, на последней сессии, я попросил его, чтобы он максимально использовал ресурс, который у него появится, на благо Пскова».

Кроме того, Олег Брячак добавил, что в любой сфере, будь то коммерческое предприятие или госслужба, обновление должно быть раз в 5, 7 лет или даже раньше.

«Руководителей меняют, даже если они справляются идеально со своими обязанностями. Будем надеяться, что эти перемены принесут пользу», - заключил руководитель регионального отделения «Справедливой России».