Общество

Юные робототехники из палкинской школы приняли участие в отборочном этапе фестиваля «РобоФинист» в Самаре

Палкинские школьники вернулись из Самары, где приняли участие в региональном отборочном этапе к Международному фестивалю робототехники «РобоФинист».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель кружка робототехники Палкинской средней школы Теодор Плявинский, соревнования проводились в нескольких категориях: Роботы ездили по линии, играли в футбол, летали, соревновались в «сумо», проходили лабиринты и «полосу препятствий».

Ребята из Палкинской школы Егор Орлов и Александр Данилов, а также Теодор Плявинский приняли участие в соревнованиях в номинации «Интеллектуальное Сумо 15*15». Роботу размером не более 15 на 15 см и весом не более 1 кг в автономном режиме необходимо вытолкнуть противника из круга диаметром 77 см.

В этой категории участвовали 11 команд из Самарской, Свердловской, Псковской областей и из Санкт-Петербурга.

Палкинцы получили отличный соревновательный опыт и обменялись идеями со своими волжскими коллегами. Для руководителей команд был проведен семинар по обмену опытом.