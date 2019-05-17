Общество

Росреестр провел в Пскове семинар-совещание с региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

В настоящее время в Российской Федерации реализуется ряд комплексных программных документов, направленных на совершенствование государственной политики в области земельно-имущественных отношений.

С целью увеличения эффективности проводимых мероприятий, в рамках реализации комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата региона, Росреестром 25 мая был проведен семинар – совещание на тему «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Росреестра, к участию в семинаре были приглашены руководители органов местного самоуправления Псковской области, специалисты профильных подразделений региональных органов исполнительной власти, представители Управлений и филиалов Кадастровых палат соседних регионов.

Открывая семинар главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин отметил чрезвычайную важность проводимого мероприятия и обратил внимание присутствующих органов исполнительной власти субъекта и органов местного самоуправления на их ответственность за реализацию целевых моделей и достижение показателей, связанных у установлением границ.

Основным спикером мероприятия выступил заместитель начальника Управления кадастровых работ и землеустройства Центрального аппарата Росреестра Дмитрий Молоденков, который дал практические разъяснения по процессу формирования необходимых документов, связанных с установлением местоположения границ объектов землеустройства, порядком описания границ и формирования XML документов.

В свою очередь, заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области Светлана Ханыгина поделилась положительным опытом и сообщила о практике реализации мероприятий по достижению целевых моделей в части внесения сведений в ЕГРН об объектах и территорий культурного наследия Новгородской области.

Присутствующие смогли в режиме «круглого стола» задать руководству Росреестра интересующие их вопросы и обсудить общие проблемы, возникающие в процессе реализации мероприятий.

Закрывая мероприятие, руководитель Управления Росреестра по Псковской области, Олеся Ребеко поблагодарила всех участников семинара и выразила уверенность, что эффективная работа в установлении границ возможна только при слаженном взаимодействии всех органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также четкой координации усилий всех заинтересованных служб. При этом, Управление Росреестра по Псковской области готово принять участие по роду своей уставной деятельности во всех мероприятиях в обозначенной сфере.