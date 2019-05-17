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Общество

Псковская организация «Дети - наше будущее» отметит День защиты детей семейным маршем

28.05.2019 14:14|ПсковКомментариев: 0

Традиционное семейное шествие ПОООМС «Дети - наше будущее» пройдет в Пскове 2 июня в 10.00 от площади Ленина до Детского парка. Семьи из Пскова, Псковского, Палкинского и Островского районов пройдут по центральным улицам Пскова вместе с детьми, исполняя песни и танцы. Танцевальные номера дети покажут прямо во время шествия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации «Дети - наше будущее», в 10.40 в Детском парке планируется провести благотворительный концерт в рамках федерального проекта «Путешествие к истокам» с участием детей из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» и партнеров проекта - хореографического ансамбля «Зоренька», детского образцового театра «Бенефис» и других. Вход для всех зрителей свободный.

Кроме того, в 14.30 пройдет массовое катание на коньках для семей ПОООМС «Дети - наше будущее» в Ледовом дворце в рамках проекта «Занимаемся спортом всей семьей». А также запланирована большая экскурсионная программа для участников проекта «Путешествие к истокам».

Партнерами мероприятий выступят Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и Общественный совет при УМВД России по Псковской области, а также Общероссийская общественная организация «Матери - против наркотиков».

Отметим, что проект «Путешествие к истокам» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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