Общество

Несколько организаций наказаны за нарушение лесного законодательства

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения арендаторами лесных участков требований пожарной безопасности в лесах, в том числе готовности к пожароопасному периоду, сообщили Псковской Ленте Новостей в природоохранной межрайонной прокуратуре.

Так, охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров, также необходимо предпринимать меры по предупреждению пожаров - противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами тушения.

Указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бесспрочное) пользование, в аренду​ осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Вместе с тем, при проведении проверки были выяслены нарушения противопожарной безопасности у арендаторов: ОАО «Октябрь» (Куньинский район)Ю ООО «НДГ - город Великие Луки» (Великолукский район), ООО «ВслтрансЛес» (Усвятский район) и других.

По выявленным нарушениям, природоохранной межрайонной прокуратурой а вдрес руководителей указанных организаций направлены представления об устранении нарушений лесного законодательства.