Общество

Гендиректор «Титан-Полимера» намерен встретиться с убежденным противником строительства химзавода в Моглино Игорем Савицким

Завод по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул будет строиться с перспективой работы не на десять лет и даже не на двадцать, а на более длительный, при этом предприятие будет постоянно модернизироваться. Так прокомментировал скептические замечания известного псковского промышленника Игоря Савицкого генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

Отметим, что ранее Игорь Савицкий в статье «Моглинский разлом» заявил, что через десять лет, в течение которых действуют налоговые льготы, оборудование и основные фонды резидентов «Моглино» изрядно самортизируются и обесценятся. «Закрываем предприятие, на его площадке создаем новое, продаем ему за копейки оборудование и основные фонды, делаем модернизацию и переоценку, докупаем новое оборудование, опять соблюдаем инвестиционные условия и снова получаем льготы еще на десять лет. И так все 49 лет, пока ОЭЗ не прикажет долго жить», - написал он.

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«Мы рассчитываем, что инвестиции отобьются за 10 лет. Поэтому на этот период завод рассчитан на серьезную и плодотворную работу, включающую постоянную модернизацию оборудования. Мы в этом сами заинтересованы», - подчеркнул Герман Петрушко.

Также он ответил на критическое замечание Игоря Савицкого о том, что руководство «Титан-Полимера» будет переманивать сотрудников с уже действующих псковских предприятий и таким образом, прибавки по НДФЛ бюджеты разных уровней от работы завода не увидят.

«Технологов мы привезем своих. Это люди опытные и с допусками. Людей среднего персонала будем набирать в Пскове, но понятно, что мы их будем обучать. В том числе с прохождением практики в Германии. Мы рассчитываем привлечь молодых людей и людей среднего возраста. Что касается Игоря Савицкого, то я готов подписать с ним соглашение, что я не возьму ни одного человека с его предприятия», - заверил Герман Петрушко.

Гость студии также сообщил, что давно хотел встретиться с Игорем Савицким, но встреча пока не состоялась по объективным причинам. «Я уверен, что она еще состоится. В этот раз я приехал в Псков, чтобы встретиться с общественностью, с представителями ПсковГУ, в том числе и с псковскими бизнесменами», - заключил Герман Петрушко.