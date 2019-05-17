Общество

Активисты «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к школам

Во время летних каникул активисты «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям, в рамках акции «Дорога к школе». Выявленные нарушения будут переданы в министерство транспорта РФ и главам регионов, заявил координатор партийного проекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Дорога – всегда место повышенной опасности, тем более, когда она находится вблизи школы, и по ней ежедневно проходят сотни юных пешеходов. Небезопасны для детей и сквозные дворы жилых домов, так как по ним постоянно ездит большое количество автотранспорта. Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части. Во время школьных каникул мы проведем акцию «Дорога к школе» для того, чтобы выявить опасные участки пути и устранить их. Руководствуясь последними ГОСТами, координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие/отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах», – рассказал Афонский.

Парламентарий подчеркнул, что по итогам акции будут разработаны рекомендации по устранению недостатков в организации безопасного дорожного движения для школьников. «Мы будем добиваться того, чтобы для детей были обеспечены безопасные маршруты движения к школе. По итогам акции мы подготовим предложения о мерах, необходимых для оперативного устранения нарушений, которые направим в министерство транспорта РФ и главам регионов», – пояснил координатор партпроекта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, к акции «Дорога к школе» присоединится и Псков, прокомментировал региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Денис Иванов. «Мы уже начали профилактическую работу в этом направлении. В ближайшее время также пройдет совместная акция с ГИБДД, в рамках которой на асфальт будут нанесены предупреждающие надписи, привлекающие внимание горожан, призывающие смотреть по сторонам, снять наушники и взять ребенка за руку. Безопасность детей – прежде всего!»