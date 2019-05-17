Общество

Педагоги и учащиеся Острова приняли участие в обучающем антинаркотическом семинаре

В Острове в целях профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области проведен комплекс тематических мероприятий для педагогов и учащихся.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, организован обучающий семинар для педагогов, в рамках которого обсуждались причины и последствия употребления наркотиков в подростковой среде, а также алгоритм действий работников образовательной сферы при подозрении на употребление наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. Полицейские поделились опытом профилактической работы.

Заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области капитан полиции Ольга Митрофанова рассказала школьникам о проблемах, связанных с вовлечением подростков в противоправные действия, вреде потребления наркотиков. Говорилось о юридической ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Особое внимание было уделено важности правильного выбора жизненного пути, умению сказать наркотикам «нет!».

Для учеников восьмых, десятых классов и педагогов продемонстрировали социальный видеоролик антинаркотической направленности «НЕзависимость», основанный на реальных фактах. Кроме того, работникам образовательных учреждений передали методические материалы и презентации, которые в дальнейшем они смогут использовать в своей практической деятельности.