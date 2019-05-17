Общество

Руководитель псковского УФНС Анна Кутузова: Отсутствие долгов по налогам - гарантия спокойного отпуска

Накануне начала отпускного сезона УФНС России по Псковской области рекомендует всем жителям региона заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам.

«Долги по налоговым обязательствам могут возникать не только у предприятий, но и у индивидуальных предпринимателей, а также у рядовых граждан - например, в случае неуплаты налога на землю, транспортного, налога на имущество и так далее, - отмечает и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Именно это является основанием для обращения за взысканием непогашенной задолженности в службу судебных приставов, которая имеет право ограничить выезд должника за пределы России».

Обращению в службу судебных приставов, как правило, предшествует уведомление гражданина о необходимости уплатить налог. Когда платеж не поступает, налоговики направляют должнику требование. Если и оно не исполняется, в соответствии со ст. 48 Налогового Кодекса, заявление подается в суд. В случае положительного решения суда оформляется исполнительный документ, направляемый в дальнейшем в ФССП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, если совокупная налоговая задолженность превысит на момент открытия исполнительного производства 30 тыс. рублей, запрет на выезд судебные приставы могут наложить уже через 5 дней после уведомления должника об открытии исполнительного производства. Если недоимка выше 10 тыс. рублей – через 2 месяца.

«Хочу отметить, процедура отмены запрета на выезд из страны может занимать до 2 недель с момента оплаты долга. Поэтому, чтобы вместо желанного отпуска не получить неприятных впечатлений в виде несостоявшейся поездки УФНС России по Псковской области рекомендует заранее (хотя бы за 2 недели) оплачивать все имеющиеся задолженности, - подчеркнула Анна Кутузова. - Поскольку даже если вы оплатите долги через интернет, банк, любые другие сервисы, прямо в аэропорту запрет судебным приставам снять будет проблематично».

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России или в банке, в отделениях почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».