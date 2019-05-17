Общество

Опубликована программа празднования Дня защиты детей в Гдове

Традиционно Международный день защиты детей в Гдове отмечается широко. В этом году праздничная программа распланирована с утра до вечера. Концерты, конкурсы, соревнования, мастер-классы, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «Вконтакте».

Программа мероприятий:

11:00 – велогонка в городской крепости для детей 7-14 лет

12:00 – начало праздника в крепости. Театрализованный концерт. Мастер-классы для детей и взрослых. Литературно-игровая программа по творчеству Пушкина «Сказка ложь, да в ней намек» (подготовлена Гдовской районной библиотекой). Благотворительная акция «Угости ребенка мороженым» от Гдовского райпо. Музыка, угощения, игры и танцы.

14:00 – спортивно-игровая программа «Лабиринт» в городской крепости.

14:00 – конкурс «Рисуем на асфальте» на набережной Гдовки у ЦДК.

15:00 – забег на роликовых коньках по набережной реки Гдовки.

17:00 – «Воробьиная дискотека» в Гдовском ЦДК (вход свободный).

20:00 – 23:00 – дискотека для молодежи в Гдовском ЦДК (вход 50 рублей).

Движение автотранспорта по набережной реки Гдовки будет закрыто с 14:00 до 16:00



В случае непогоды программа праздника из крепости и с улиц переместится под крышу Центра досуга и культуры.