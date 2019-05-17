Общество

Лучших студентов-медиков определит конкурс профессионального мастерства в Великих Луках

Четвертый конкурс профессионального мастерства с международным участием «Medica mente…» во вторник, 28 мая, стартовал на базе Великолукского медицинского колледжа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками состязания стали студенты, обучающиеся по специальности «Лечебное дело», из профильных образовательных учреждений Великих Лук, Пскова, Белгорода, Тихвина, а также из Даугавпилса (Латвия) и Полоцка (Республика Беларусь). Всего — 6 команд общей численностью около 50 человек.

Сегодня руководство образовательных медицинских учреждений, организаций здравоохранения России, Латвии и Республики Беларусь приняли участие в круглом столе, на котором обсудили различные аспекты организации и прохождения производственной практики студентов, говорили и о необходимости организации эффективного взаимодействия учащихся с медицинскими работниками.

Конкурсная программа будет включать различные творческие испытания. Это и тестирование на знание теории, художественная презентация своих регионов и учебных заведений. Но основное внимание будет приковано к практической части - решению клинических задач с использованием специализированного медицинского оборудования.

«Подобные конкурсы очень нужны и востребованы. Они позволяют медикам, педагогам профильных учебных заведений не только разных регионов, но и стран обменяться актуальной информацией, поделиться своими наработками. Не менее важно и общение представителей студенческого сообщества», - заметил руководитель Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев.

Конкурс профессионального мастерства «Medica mente…» (в переводе с латыни - лечить умом) был организован в 2016 году по инициативе Великолукского медицинского колледжа. «Медицина без границ» стал девизом студенческого конкурса.