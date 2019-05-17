Общество

Олег Брячак: Любому докажу, что губернатор Михаил Ведерников - очень эффективный менеджер

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак считает губернатора Псковской области Михаила Ведерникова очень эффективным менеджером. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сегодня у нас с ног на голову перевернута система местного самоуправления. Все инициативы должны идти снизу, в том числе и формирование бюджета. Например, одна деревня хочет библиотеку, другая - хорошую дорогу, третья - Дом культуры. И они должны обращаться со своими потребностями выше. А у нас какой-то важный чиновник, который все видит и знает из своего кабинета, решает, что нужно муниципалитету, а что нет. Сидит в Москве и думает, сколько же Псковской области нужно денег? Наверное, такой-то суммы хватит. Это хорошо, что сейчас у нас губернатор крайне активный, умный и полезный человек, который каким-то чудом выбивает деньги из федерального центра. И мы видим, как преображается даже наш Псков. Ремонтируются фасады, дороги. Дополнительных денег Михаил Юрьевич выбил достаточно много. У нас впервые в истории бюджет перевалил за 4 миллиарда рублей. И если бы не было такой активности со стороны руководства - жили бы на 3,5 миллиарда, не делали бы ни фасады, ни дороги. Стадион "Машиностроитель" не делали бы, - отметил Олег Брячак. - Положительные дела Михаила Юрьевича я могу перечислять долго. Я любому докажу, что он - очень эффективный менеджер на территории Псковской области».

Кроме того, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» заострил внимание, что его партия не поддерживает «Единую Россию»: «Мы не поддерживаем и никогда не поддерживали "Единую Россию". Но мы можем поддерживать отдельных людей, которые делают что-то полезное. И нам не важно, в какой партии они состоят. Не важно, что губернатор - "единоросс"».