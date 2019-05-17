Общество

В Пскове осужден молодой человек за кражу средств с банковской карточки

За кражу имущества с причинением значительного ущерба совершенную с банковского счета гражданина осужден уроженец города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, приговором Псковского городского суда виновным в совершении указанно преступления признан 22-летний мужчина.

Как установлено в суде, в конце января 2019 года злоумышленник, находясь в квартире дома по улице Юбилейной, зная о том, что в кармане куртки несовершеннолетнего знакомого, находящейся на вешалке в прихожей, находится банковская карта, принадлежащая матери несовершеннолетнего, пин-код которой ему был известен, похитил банковскую карточку. Далее, он совершил операции по снятию с банковской карточки денежных средств в размере 3900 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 1 лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с вменением определенных обязанностей.

Приговор суда вступил в законную силу.