Общество

Выпускники напишут ЕГЭ по математике

Единые госэкзамены по математике базового и профильного уровня пройдут в России в среду, их напишут около 679 тыс. человек, из них 653 тыс. - выпускники школ этого года.

Количество учеников, которые будут сдавать ЕГЭ на территории Пскова в 2019 году, - 1050 человек, на территории области - 3219 человек.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Рособрнадзора, впервые «базовая» и «профильная» математика проводятся в один день - раньше эти экзамены проводились в разные даты. Это связано с тем, что раньше школьник мог одновременно сдавать базовый и профильный уровень ЕГЭ по математике. С этого года можно выбрать только один уровень: или базовый, или профильный.

«Базовая» математика оценивается по пятибалльной шкале, это необходимый минимум для получения школьного аттестата и поступления в нематематический вуз. Результат «профильной» математики нужен для поступления в вуз на математические специальности, оценивается по 100-балльной шкале.

Как поясняют в Рособрнадзоре, заявление на участие в экзамене базового уровня подали около 312 тыс. человек, из них 294 тыс. - выпускники этого года. На ЕГЭ профильного уровня зарегистрировались 367 тыс. человек, в том числе 359 тыс. выпускников этого года.

Работа по «базовой» математике состоит из 20 заданий, на их выполнение отводится 3 часа. Минимальный балл – «тройка» (три балла из пяти). Работа по «профильному» экзамену состоит из двух частей и 19 заданий, испытание длится почти четыре часа. Минимальный балл - 27 (из 100).

Результаты по «базовой» математике станут известны не позднее 11 июня, по «профильной» - не позднее 12 июня. Участники, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по профильной математике, вправе для пересдачи выбрать «базовую».

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года. Это на 29 тыс. больше, чем в прошлом году (731 тыс., 645 тыс. соответственно).

Для проведения экзаменов будет задействовано 5,7 тыс. пункта проведения ЕГЭ и 51 тыс. аудиторий по всей России и в 52 странах за рубежом.

Как отмечают в Рособрнадзоре, в аудиториях будут работать более 169 тыс. организаторов и членов государственных экзаменационных комиссий, более 11 тыс. технических специалистов и более 4 тыс. медиков. Мониторинг за ЕГЭ будут вести свыше 7 тыс. федеральных общественных наблюдателей и свыше 2 тыс. онлайн-наблюдателей.