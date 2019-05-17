Общество

Правительство составило список приоритетов для госзакупок

Почти шесть тыс. российских товаров вошли в список приоритетных для государственных закупок, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Петр Засельский.

В перечень, в частности, включена продукция промышленного производства - например, газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы.

Формирование списка отечественных товаров позволит развить производство внутри страны, считают эксперты. Однако у такого подхода есть и минусы, предупреждают они. Протекционизм в закупках не только поддерживает производителя, но и убивает конкуренцию.