Общество

Олег Брячак об уходе главы Пскова, грядущих выборах и законопроектах

Во вторник, 28 мая, участником программы «Гайд-парк» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Ведущий Александр Савенко узнал у Олега Брячака мнение об уходе с поста главы Пскова Ивана Цецерского, о деятельности нынешнего руководства областного центра и региона, о довыборах в Псковскую гордуму, о новых законопроектах партии и о насущных проблемах жителей города. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Александр Савенко: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк». У микрофона - ведущий Александр Савенко. И вместе с нами сегодня - Олег Брячак, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы. Олег Михайлович, рад приветствовать вас вновь в нашей студии. Здравствуйте.

Олег Брячак: Добрый день, дорогие радиослушатели, уважаемый Александр.

Александр Савенко: С Олегом Брячаком мы будем говорить о переменах в руководстве Пскова, также обсудим работу представителей партии «Справедливая Россия» в псковском муниципальном парламенте и другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки. Начать я хотел бы с тех перемен, которые произошли буквально на днях в руководстве Пскова. Напомню, глава города, человек, который занимал этот пост более 10 лет, Иван Цецерский покинул не только эту должность, но и наш город. Он, как известно, в Москве возглавил правление новой общественной организации - Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Иван Николаевич будет работать в столице, но он остается депутатом городской Думы и будет приезжать, возможно, на сессии городской Думы. Исполняющим обязанности главы города стала прежний заместитель главы города Елена Полонская. И я хочу у вас узнать, Олег Михайлович, как вы оцениваете эти перемены в руководстве муниципального образования? На ваш взгляд, каковы основные причины ухода Цецерского? Ждете ли вы чего-то от нового руководства и как видите то, что происходит в городе?

Олег Брячак: Уважаемый Александр, вы столько вопросов задали, что я даже все и не запомнил. Сугубо мое мнение как руководителя… В любой сфере, будь то коммерческое предприятие или государственная служба, конечно же, обновление должно быть. И в некоторых странах даже это обязательно. Каждые 5 лет, каждые 7 лет или раньше руководителей меняют, даже если эти руководители идеально справляются со своими обязанностями. Поэтому будем надеяться на то, что эти перемены в нашем городе - к лучшему. Я очень сильно на это надеюсь. Касательно периода работы Ивана Николаевича, я не готов его критиковать, потому что это не совсем правильно, плевать уходящему человеку в след. И не совсем я согласен с теми, кто, когда Иван Николаевич был на месте, уважительно к нему относились, а, когда Иван Николаевич сложил полномочия, - изменили риторику. Так быть не должно. Наверное, в этом городе из числа депутатов никто так яростно не критиковал Ивана Николаевича, как я, но я это делал в глаза. Я говорил ему это все в открытую. У нас даже иногда чуть ли не до драки доходило с ним…

Александр Савенко: В том числе в этой студии. Мы помним дебаты, когда вы претендовали на пост главы города.

Олег Брячак: Было такое. Поэтому на сегодняшний день кто бы что ни говорил, но глава города Цецерский все-таки ушел на повышение. Давайте смотреть правде в глаза. Возглавлять муниципалитет не самый большой или получить должность, можно сказать, федеральную… Понятно, что она общественная должность. Это ни какой-то там замминистра, ни в какой-то структуре, но все же... Когда мы провожали Ивана Николаевича, это было на последней сессии, я ему пожелал, во-первых, успехов и, конечно же, выразил надежду на то, что он будет полезнее на новой должности, чем здесь. То есть порекомендовал ему, чтобы теперь этот новый ресурс, который у него появился… А эта же должность, куда он ушел, связана как раза-таки с местным самоуправлением… Попросил его, чтобы он максимально применял этот ресурс на наш Псков. И вообще, что касается местного самоуправления, я хочу сказать буквально 2 слова, раз уж об этом зашла речь. Сегодня у нас немножечко с ног на голову перевернута эта система. Вообще, все инициативы, все формирования того же бюджета и того, что нужно тому или иному муниципальному образованию, должно идти снизу. Например, какая-то деревня считает, что у нее должна быть библиотека. Другая считает, что у нее должна быть хорошая дорога. А третья считает, что у нее должен быть Дом культуры какой-нибудь. И вот они…

Александр Савенко: Со своими потребностями, со своими «хотелками» обращаются выше...

Олег Брячак: Конечно. А уже исполнительная власть исполняет то, что население предлагает на местах…

Александр Савенко: Исходя из имеющихся возможностей…

Олег Брячак: А у нас немножко по-другому получается. Есть какой-то важный чиновник, который все знает и все видит из кабинета и решает, что нужно тому или иному муниципалитету. Вот сидит кто-то в Москве и думает: «Сколько же Псковской области нужно бюджета? Ну, наверное, вот столько денег мы им дадим». Это хорошо, что губернатор у нас на сегодняшний день крайне активный умный и полезный человек, который каким-то чудом просто-напросто выбивает деньги из федерального центра, и мы видим, как преображается даже наш Псков: фасады ремонтируют, дороги стали делать. То есть дополнительных денег Михаил Ведерников выбил достаточно много. У нас впервые в истории Пскова бюджет перевалил за 4 миллиарда, с приходом Михаила Юрьевича. А так бы, если бы не было такой активности со стороны руководства области, жили бы на 3,5 миллиарда, не делали ни фасады, ни дороги. На сегодняшний день и стадион «Машиностроитель» бы не делался. Поэтому считаю, что местное самоуправление нужно поднимать с колен, наполнять этот институт всякими полномочиями, давать ему возможность развиваться и, конечно, тогда немножко ситуация будет меняться.

Александр Савенко: Учитывая, что вы так хорошо понимаете, как должно работать местное самоуправление, учитывая, что полтора года назад вы претендовали на пост главы Пскова, «зарубались» с Иваном Цецерским, - вопрос: почему же вы сейчас, когда Иван Цецерский покинул свою должность, не предпринимаете, насколько я понимаю, никаких попыток, чтобы все-таки стать главой города? Что такое изменилось за последнее время, что вы утратили интерес к этой позиции, не претендуете на нее?

Олег Брячак: Умеете вы, Александр, задать острые вопросы, к которым иногда ваш собеседник не совсем готов. Но я все-таки постараюсь ответить. Дело в том, что, когда я, можно сказать, как танк пер, ничего не видел вокруг и «зарубался» со всеми, чтобы достичь цели, как я привык работать, - я не совсем понимал, что такое должность главы города. Я примерно предполагал, будучи депутатом областного Собрания, что глава города, это, по сути, мэр который, имеет полномочия, который может что-то делать, который может регулировать финансово-хозяйственную хозяйственную деятельность города. На самом деле, это не совсем так. В нынешней двуглавой системе, с чем я не совсем согласен, получается, у нас есть и глава города, и сити-менеджер, а еще - 25 депутатов. И каждый, вроде как, несет за что-то ответственность, что-то должен, но, на самом деле, когда столько людей управляет городом, ответственность никто не несет. Получается, и должность главы города на сегодняшний день - это больше должность представительская. Глава города дарит подарки, встречает всякие разные делегации, проводит различные совещания, которые - я никого не хочу обидеть - но которые зачастую не несут никакого смысла. То есть то, что можно сделать с точки зрения подхода моего, такого конкретного, по всем вопросам… Допустим, за 5 минут провести то или иное совещание, просто поставить задачу, просто кого-то послушать… У главы это растягивается порой на час, на два, а то и на три. Заседают. Понимаете, это не совсем эффективно, не совсем рационально… А сити-менеджер уже занимается непосредственно финансово-хозяйственной частью нашего города. Сити-менеджеру подчиняются непосредственно чиновники, ему подчиняется управление городcкого хозяйства. Глава города даже не имеет полномочий поставить кому-то задачу, а потом за невыполнение этой задачи наказать или за выполнение - премировать. Это все делает сити-менеджер, понимаете? Вроде формально глава города выше, а фактически из себя, по большому счету, в практической части…

Александр Савенко: Да, полномочий не хватает.

Олег Брячак: Да-да. Не совсем хватает полномочий. C опытом каким-то приходит понимание: очень важно, чтобы чиновники на местах были выстроены в вертикаль. Кто-то может со мной не согласиться, но я даже на одном из митингов спорил с людьми, что это так должно быть. Должна быть только вертикаль. Только вертикаль работает. Мы это переживали в нашем городе. Если есть непонимание у губернатора и того же самого главы города, либо у губернатора и у сити-менеджера или какого-то главы района - не будет порядка. Вместо конструктива будет постоянное вставления палок в колеса, саботирование решений, недофинансирование и прочие вещи, которые в конечном счете отразятся на качестве жизни населения. Вы помните... По-моему в 2011, 2012 или 2013 году заваленный снегом город?

Александр Савенко: Снежный коллапс.

Олег Брячак: Да. Был конфликт. Тогда, по-моему, был Слепченко (Петр Слепченко, бывший глава администрации Пскова, - ред.).

Александр Савенко: Нет, я думаю, это после Слепченко - Чередниченко (Игорь Чередниченко, бывший глава администрации Пскова, - ред.).

Олег Брячак: Чередниченко! Был конфликт Цецерского и Турчака. Вот результат. Их противостояние отразилось на ком? - на нас. Я - автомобилист. Иногда - пешеход. Хожу, когда у меня машину арестовывают. То есть и пешеход, и автомобилист.

Александр Савенко: Не вернули, кстати?

Олег Брячак: Скоро, я думаю, вернут. Еще раз, очень важно для эффективного слаженного процесса работы - взаимодействие, полное понимание. И если есть понимание областью города, какой-то там деревни, волости и так далее - тогда будет хорошо идти работа. И тогда максимально слаженно и эффективно будут выполняться те или иные решение.

Александр Савенко: Так вот, ваш прогноз совершенно конкретный по этой ситуации? Будет ли хорошо идти эта работа, с уходом Ивана Цецерского, когда, на первый взгляд, вертикаль складывается? Губернатор - Михаил Ведерников, сити-менеджер - Александр Братчиков, исполняющий обязанности главы Пскова - Елена Полонская. Предположим, что «разговорчиков в строю» будет меньше, и все будут шагать в ногу, больше порядка будет. Чего ждете вообще от этого состава городского тандема и его взаимоотношения с областью?

Олег Брячак: Cудя по тому, что Елену Полонскую поддержали почти единогласно, это говорит о том, что порядка должно быть больше. Если бы половина была против, а половина - за, - был бы разлад. Кто-то начинал бы забивать шары, камни в огород кидать и так далее. Но на сегодняшний день я не вижу, что это пока возможно. Тут, конечно, все зависит от самой Елены. Если она сумеет показать себя, проявить себя даже в таких мелких бытовых вопросах, как, например, лошадницы в Детском парке. Казалось бы, банальная ситуация. Есть молоденькие девочки с лошадками…

Александр Савенко: Ситуация вызывает возмущение у многих горожан, которые считают, что Детский парк теперь не для детей, не для людей, а для лошадей и их хозяев. Ситуация многие годы продолжается и не меняется к лучшему. Многих это напрягает.

Олег Брячак: Я с вами полностью согласен, но решать этот проблемный вопрос должны власти, в том числе - руководство города. Я просто привел пример. Я не говорю, что конкретно по этому вопросу будут смотреть, а в целом. В городе много вопросов, которые начали решать, но не дорешали. Давайте возьмем … программа «Чистая вода» или осваивание денег, которые, опять же, благодаря губернатору, в город заходят. Ведь мы в прошлом году не сумели освоить часть денег, которые были выделены на дворы. Я вам довожу это, и цифры достаточно серьезные. Это десятки миллионов рублей. И могли мы эти деньги потратить на дворы, но не освоили эти деньги. Поэтому хотелось бы, чтобы тандем все-таки складывался. То есть мы видим отношения конструктивные Александра Николаевича, сати-менеджера. Мы видим, что у него есть взаимодействие, понимание с областной администрацией. Мы полагаем, что такое же понимание будет и у Елены Полонской. Я, например, могу открыто сказать, я не чиновник. У Ивана Николаевича и Александра Николаевича были не совсем такие гладкие отношения, понимаете? И, конечно же, это отражалось на работе. Как я вижу, у Елены Полонской и Александра Братчикова отношения замечательные и, соответственно, это благородно повлияет на работу, как я вначале сказал. Сейчас многие политики, особенно оппозиционные, каждую мелочь, каждую муху превращают в слона. Раздувают пожар, пламя, что чуть ли ни завтра - катастрофа, банкротство и прочие негативные явления. Сегодня такое время - нужно сплоченнее быть. Не важно, в какой партии ты состоишь. Все мы - россияне, а наша партия - город Псков, и мы должны работать не на свой имидж, не на свой рейтинг, а на город. Поэтому я, вроде, из «Справедливой России», а ничего против Елены Полонской не имею. И я голосовал именно за нее. Понимаете, о чем сейчас речь?

Александр Савенко: Олег Михайлович, вы являетесь депутатом городской Думы. У вас есть возможность работать на благо города. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Что в планах? Что у депутата городской Думы Олега Брячака сейчас в приоритетах? Что вас волнует?

Олег Брячак: До моего прихода в городскую Думу практически никаких законопроектов оттуда в областное собрание не поступало. Сейчас каждый месяц я вношу в городскую Думу те или иные проекты, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Последний - облегчение процесса эвакуации автомобилей. Чтобы не так больно било по карману автомобилистов, когда эвакуируют их автомобиль. Другой последний законопроект - о патриотическом воспитании детей. Я считаю, это очень важно, особенно в сегодняшней геополитической ситуации. Когда, я не побоюсь этого слова, негодяи, которые находятся за границей, пытаются просто историю переписать, исказить смысл. И слава богу, мы живем в то время, когда еще ветераны живы. Когда они нам рассказывают, что там на самом деле было, какие ужасы были, как мы победили фашистов. Я буду помнить всю жизнь слова ветеранов, буду свои детям, внукам рассказывать, что это мы победили фашистов. А посмотрите, что происходит на западе. Они уже эту историю переписывают, и их молодое поколение уже будет по-другому думать. Так вот, я считаю своей обязанностью… Мы просто не должны… Мы обязаны патриотическим воспитанием заниматься! Это святая наша обязанность! И такой законопроект я подготовил. И хочу сказать, опять же, что наша партия - город Псков, и мы не делимся сегодня в гордуме на каких-то «красных», «яблочников», «справедливороссов», «единороссов», что очень приятно.

Александр Савенко: Так было не всегда.

Олег Брячак: Ну, сейчас так. Мы просто к этому пришли. Решили, что так полезнее для всех. И эти законопроекты, которые я вношу, практически единогласно поддерживаются депутатами. То есть, конечно, бывает вопросов очень много: «Олег Михайлович, а это зачем? А это почему?». Зачастую я, конечно, дорабатываю эти законопроекты и заново вношу. И они практически единогласно в городской Думе принимаются. А потом они должны пойти в областное Собрание, для того, чтобы уже стать законом. И в областном Собрании, к сожалению...

Александр Савенко: Там еще не так, как в городской Думе. Там не «партия город Псков». Там партийная дисциплина и немного другое деление.

Олег Брячак: Ну, вот, не совсем мне это понятно. Думаю, что законы о патриотическом воспитании, а также закон о волонтерстве, который я тоже недавно вносил… И на следующей сессии в областном Собрании я буду опять же представлять эти и законопроекты. Конечно, они должны быть поддержаны. Я уверен в этом. Просто у нас нет в области таких законов, а они помогут. Я понимаю, что многие занимаются патриотическим воспитанием, особенно учителя, директора школ. И волонтеров у нас в области, по-моему, около 11 тысяч, а закона нет. Конечно, хуже не будет, если он будет, этот закон. Соответственно, он немножко упорядочит деятельность этих организаций. Поможет чем-то людям. Ведь волонтеры, по сути, - добровольцы. Это те кто, работает бесплатно. Это надо культивировать в нашем обществе. У нас же, посмотрите, все на деньгах завязано. Поговоришь с ребенком… Спрашиваю: «Зачем в медицинский идешь?». Отвечает: «А вот буду хирургом, буду деньги зарабатывать». Спрашиваю: «А ты зачем идешь в школу милиции?». Отвечает: «А вот буду генералом, тоже буду деньги зашибать». Разве это правильно? А это все так и есть на самом деле. Поэтому немножко надо, на мой взгляд, менять мировоззрение нашей молодежи.

Александр Савенко: Вы являетесь партийным руководителем «Справедливой России», хоть и «партия город Псков», как высказались… Грядут выборы, довыборы депутата по 13-му округу. Появится еще один депутат городской Думы. Есть у партийцев, оппозиционеров и партии власти, возможность привести еще одного человека, укрепить свое влияние. В том числе и у эсеров есть такая возможность. При этом ваши оппоненты «единороссы» провели праймериз, как мы все и предполагали, победила Галина Неваленная, главный врач городской поликлиники, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Как мне представляется, достаточно сложно будет любому оппозиционеру от любой политической силы конкурировать с Галиной Неваленной, которая дважды была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. И представляется, это политик, общественно-политический деятель не муниципального уровня, а, скорее, регионального. Позиция «Справедливой России»: будете ли вы все-таки выдвигать своего кандидата? Или, руководствуясь тем, что «наша партия - город Псков», почему бы и здесь не поддержать кандидата от другой партии, заслуженного человека?

Олег Брячак: Ну, вы уже иронизируете прямо. Мы «Единую Россию» никогда не поддерживали, Александр, это я хочу сказать четко…

Александр Савенко: Но вы поддержали Елену Полонскую, которая является заместителем руководителя регионального отделения партии. Поддерживаете, как говорите, губернатора, который является «единороссом»...

Олег Брячак: Еще раз говорю, мы поддерживаем человека. То есть дела, которые человек делает, а не слова, которые нам говорят на каждых выборах. И положительные дела Михаила Юрьевича, нашего губернатора, я могу вам перечислять полчаса. Я любому докажу, что здесь, на территории области, он - эффективный менеджер. И по Полонской у меня пока нет вопросов. Речь не о партии. Я прошу вас разделять. Никогда мы не поддерживали партию «Единую Россия», а поддерживаем людей, которые что-то полезное делают, и нам неважно, в какой они партии находятся.

Александр Савенко: Возвращаясь к вопросу о довыборах в городскую Думу… Позиция «Справедливой России» на данный момент…?

Олег Брячак: Я вам скажу так. Выборов будет достаточно много. По-моему, 6 районов… Середкинскя волость, Карамышевская волость, 13-й округ - будет в городе. Это округ коммунистов. Его Дмитрий Михайлов (второй секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов, - ред.) выигрывал дважды. Первый раз - в областное Собрание. Второй раз - в городскую Думу. Выиграл, ногам оттоптав. Коммунисты там, скажем так, в уважении…

Александр Савенко: И для коммунистов сохранить этот мандат - дело принципа.

Олег Брячак: Со стороны «Единой России», хочу сказать, выставили на 13-й округ самого, наверное, удачного и сильного кандидата. Потому что Неваленную Галину я лично знаю достаточно давно, и это уважаемый человек. Она врач. Она руководит тремя поликлиниками, и она была доверенным лицом на выборах президента. Это, действительно, уважаемый, авторитетный тяжеловес. И, нам мой взгляд, я еще раз хочу сказать, это самый удачный выбор со стороны «Единой России». Конечно, каждый партийный деятель, когда приходит в студию, бьет себя ногой в грудь. Особенно мне в этом плане нравится Шлосберг (руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко», - ред.). Он везде всегда на словах побеждает, а потом даже на выборы не заявляется. Все кричат: «Мы победим! Мы всех порвем!». В принципе, может быть, так и надо, но если по-честному говорить, то «заруба» на этом округе будет между «Единой Россией» и коммунистами. И на сегодняшний день любой политик должен расставлять приоритеты. Я прекрасно понимаю, чтобы выиграть это округ… Мы можем его выиграть. Теоретически, есть шансы, я так скажу. Но денег туда нужно будет, извините за выражение, «ввалить» столько, что мандат этот не стоит столько. Он ни на что не влияет. Что самое главное - не влияет на расклад сил в городской Думе. Можно если только где-то похвастаться: «Мы выиграли выборы!». Конечно же, у нас есть достойные люди, которые хотят принять участие в выборах 13-го округа, и никто им не будет препятствовать. Мы проведем конференцию - решим, кто будет нашим кандидатом. Обязательно оставим кандидата, но я вам еще раз говорю - интрига будет между «Единой Россией» и коммунистами…

Александр Савенко: А вам понятно уже, кто будет представлять коммунистов? Это Богданов (секретарь псковского горкома КПРФ Сергей Богданов, - ред.)?

Олег Брячак: Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что у них... Я разговаривал с Дмитрием Михайловым…

Александр Савенко: Который и был депутатом от этого округа…

Олег Брячак: Да, это достойнейший, уважаемый мной человек. Несколько было у них кандидатов, когда мы с ним беседовали. На ком остановились - я не знаю. Но если бы сам Дмитрий Михайлов пошел - это было бы еще интереснее.

Александр Савенко: Он бы снова победил, вы считаете?

Олег Брячак: Я не могу давать прогнозов. Неваленная Галина - очень сильный кандидат. Я ни в коем случае не говорю, что я - великий эксперт, но я выборами занимаюсь уже не 10 и даже не 15 лет, и понимаю, о чем говорю. Это мое мнение: если бы Неваленная шла самовыдвиженцем, ей бы это еще добавило… Понимаете, сегодня отношение к партиям… Оно у людей такое… Скажем так, устали они от всех партий. Я даже говорю о нашей партии или о ЛДПР, о любой. Уже как-то не особо верят. Говорят: «А что вы можете? А что вы сделали?». Я говорю: «А что мы можем, если у нас даже в государственной думе - 20 с чем-то депутатов из всех». Или коммунисты те же. Что они могут, если они в меньшинстве? Поэтому люди просто перестали верить в партии и сегодня больше доверяют самовыдвиженцем. Например, из народа вышел человек какой-нибудь, плотник- или учитель-самовыдвиженец: «Я то-то и то-то хотел бы сделать» - и к нему больше будет доверия, чем к тому, кто от партии.

Александр Савенко: Олег Михайлович. Возможно, я сегодня вас не спросил о чем-то таком, что вы сами считаете важным. Есть ли такая тема, которую вы бы хотели затронуть в рамках прямого эфира?

Олег Брячак: Вы знаете, я больше привык отвечать на ваши вопросы, потому что они у вас обычно острые, неожиданные и так далее. Но, может быть, с учетом представившейся мне такой возможности, хотелось бы немножечко обратиться к гражданам. С учетом того, что надвигаются, выборы я бы все-таки попросил наших граждан принять участие в выборах, потому что я всегда говорю, что… Не знаю, насколько это правильно, но тот, кто не участвует в выборах тех людей, которые потом будут принимать решения за граждан и так далее, не совсем имеет право потом жаловаться на жизнь. Кто-то сиди на кухне, что-то обсуждает, но палец о палец не ударил, чтобы что-то изменить. Многие сегодня не верят в выборы. Но я хочу сказать ответственно, что когда мы проводили выборы в городскую Думу - я лично присутствовал при подсчете голосов на 4 участках и, уважаемые радиослушатели, я могу вам ответственно сказать, что при должном контроле, когда есть наблюдатели, сфальсифицировать что-то на участке - практически невозможно. Во-первых, за это на сегодняшний день предусмотрена уголовная ответственно. А во-вторых, это практически нереально, потому что, когда вы приходите на участки, у вас берут ваш паспорт, и вас вписывают в журнал учета тех людей, которые проголосовали. Соответственно, наблюдатель, который на участке находится, может контролировать этот журнал хоть каждые 10 минут. И, представьте себе, они считают, сколько людей пришло. Пришло, например, 15 человек. Наблюдатель подходит к журналу и видит, что там - 100 человек, а это все. Это уголовное дело сразу, и никто на это не пойдет. Мы, оппозиционные партии, сегодня очень серьезно к этому относимся. Наблюдатели от нас и от коммунистов, от всех участников выборного процесса, будут на избирательных участках. Поэтому я псковичей все-таки проявить свою гражданскую позиции, прийти и проголосовать, за кого вы считаете нужным. Призывать, конечно, я не готов. Конечно, я могу призвать проголосовать за «Справедливую Россию», но важно проголосовать за того человека, который вам наиболее симпатичен. И неважно, по большому счету, в какой партии он находится. Умный, полезный, известный, какими-то делами прославился - за это и надо голосовать, я считаю. Надо проявлять свою гражданскую позицию, а не сидеть на кухне и говорить шепотом, что вот тут - плохо, там - плохо. Приходите к нам, приходите ко мне в приемную, улица Яна Фабрициуса, 6а. Двери всегда открыты. Кто-то в приемной всегда есть. Приносите свои предложения. Может я буду на месте, и со мной можно будет поговорить. Или помощники мои будут. Недавно ветераны позвонили: «Олег Михайлович, нужно обсудить насущные проблемы города!». Сейчас их больше всего волнуют управляющие компании. Управляющие компании просто не видят людей в упор. Просто на людях деньги зарабатывают. Ни подъезды, ни окна не помоют. При нашей поддержке, коммунисты создали «Городскую управляющую компанию». Приходите, переводите свои дома в «Городскую управляющую компанию». Люди, говорю, когда брали дома, я сам видел, там на козырьках подъездов уже деревья выросли! Ну это разве отношение к людям? Дворы загажены, подъезды загажены! А «Городская управляющая компания» - она имиджевая, за ней стоят депутаты. Приходят представители, компаний вымывают подъезды, окна, красят окна и перила, лампочки меняют и так далее. Поэтому активность нужно проявлять, а не говорить, что все плохо. Как эти всякие оппозиционеры ненормальные есть. Особенно - неформальные мелкие всякие партии. Конкретно давайте, предлагайте! Будем вместе делать! Сегодня нас слышат! Как мы можем видеть, в городе у нас - замечательные руководители. В области - прекрасное руководство. Реагируют на просьбы граждан, какие-то меры предпринимают. Давайте! Нужен с мест посыл!

Александр Савенко: На этой ноте предлагаю завершить наше общение. Вместе с нами был Олег Брячак, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы. Олег Михайлович, благодарю вас за то, что в очередной раз нашли время и возможность прийти, ответить на наши вопросы. Спасибо вам и всего доброго. До свидания.

Олег Брячак: Спасибо, до свидания.