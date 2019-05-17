Общество

В колледже искусств завершился студенческий конкурс «Педагогические надежды»

Итоги конкурса «Педагогические надежды» подведены в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, конкурс проводился среди студентов 3 курса специальности «Народное художественное творчество» и 4 курса специальностей «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование» и «Теория музыки» и стал подведением итогов педагогической практики. Руководителями и организаторами конкурса в этом году стали заведующие практическим обучением - Наталья Федотова и Лариса Никитина.

Традиционно конкурс состоял из двух составляющих - самопрезентации и проведения открытого урока.

Большое количество студентов при представлении самопрезентаций продемонстрировало отличное владение современными мультимедийными технологиями, грамотную речь, артистизм, умение завладеть вниманием аудитории, проявить свою индивидуальность.

Открытые уроки проводились как на базе ДМШ сектора педагогической практики колледжа (студентами музыкального отделения), так и в учреждениях культуры и дополнительного образования города Пскова (Городской культурный центр, Детская школа искусств, Детская музыкальная школа № 2 имени М.П. Мусоргского, ГБОУ ДО ПО «Дом детства и юношества «Радуга», Центр образования «Псковский педагогический комплекс», детский центр «Надежда», Дом детского творчества города Пскова, Центр развития творчества детей и молодёжи Псковского района, Образовательный «ЛОФТ» Хип-хоп центр «Хоть отбавляй»).

Все уроки были комбинированного типа, где студенты учились соединять и реализовывать все этапы: проверку домашнего задания, объяснение нового материала, закрепление нового материала, подведение итогов, задание на дом.

Так как в конкурсе принимали участие студенты различных специальностей, уроки получились разнообразные по темам и содержанию: начиная от уроков по постановке голоса, игре на инструменте, сольфеджио и музыкальной литературе у музыкантов до силовых тренировок и репетиционного процесса по отдельным видам танца у хореографов, уроков по художественному слову, актёрскому мастерству, пластике у студентов театральной специализации, изучению фольклора у студентов специализации «Этнохудожественное творчество».

Всем конкурсантам предстоит ещё многому научиться в процессе своей педагогической деятельности: найти свою индивидуальную манеру, открыть наиболее эффективные, именно для себя, формы и методы работы, научиться чувствовать потенциал учеников.

По результатам конкурса определились победители, набравшие от 86 до 98 баллов из 100 возможных:

Диплом 1 степени получили:

Анастасия Евдокимова, Театральное творчество

Зоя Васильева, Фортепиано

Анастасия Ляховская, Фортепиано

Дарья Мартынова, Струнные инструменты (скрипка)

Павел Самсонов, Ударные инструменты,

Анна Львова, Хоровое дирижирование

Владислав Прилуцкий, Хоровое дирижирование

Роман Тимофеев, Теория музыки

Анастасия Дроздова, Теория музыки

Диплом 2 степени -

Ксения Андреева, Театральное творчество

Лариса Николаева, Этнохудожественное творчество

Александр Светляков, Оркестровые духовые инструменты

Ольга Зимникова, Теория музыки

Диплом 3 степени -

Дарья Новикова, Хореографическое творчество

Никита Орлов, Оркестровые духовые инструменты.

На подведении итогов были награждены победители, показаны лучшие презентации и фрагменты уроков студентов-лауреатов конкурса.

Напомним, что конкурс «Педагогические надежды» проводится в колледже искусств с 2011 года.