Общество

В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные 28-летию образования Псковской таможни

В Пскове состоялось торжественное собрание коллектива Псковской таможни, посвященное 28-летию образования Псковской таможни и Дню ветеранов таможенной службы. 29 мая в таможенных органах с теплотой и уважением отмечается День ветеранов таможенной службы. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов нашей страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, на встречу с действующими таможенниками в предпраздничный день пришли ветераны, те, чья служба пришлась на уже ставшими для молодого поколения далекими 90-е годы. Много пожеланий и теплых слов звучало в адрес ветеранов.

Начальник таможни генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова отметила, что жизненная активность ветеранов таможенной службы помогает современным таможенникам.

«Молодым всегда есть на кого равняться, - обратилась начальник таможни к гостям. - Ваши знания, опыт и мудрость востребованы. Ваше желание оставаться «в строю» придает силы и нам. Молодые сотрудники таможенной службы в этот день постигают замечательную традицию - преемственность в нашей почетной государственной службе. Служба в таможенных органах имеет глубокое прошлое, насыщенное настоящее и интересное будущее».

Торжественная церемония награждения отличившихся должностных лиц таможни продолжила собрание.

В заключение вниманию должностных лиц таможни, гостям и ветеранам таможенной службы был представлен праздничный концерт, подготовленный силами самих ветеранов таможенной службы, таможенников и их друзей.

Теплые встречи, приятные воспоминания, гордость за родную таможню – все это День ветеранов таможенной службы. А еще память об ушедших и надежда на будущее.