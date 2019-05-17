Общество

В Порховском районе состоялось межведомственное мероприятие с лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции

В рамках воспитательно-профилактической работы с лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, на территории Порховского района, состоялось межведомственное мероприятие при участии сотрудников инспекции, ГИБДД, ПДН, ОЦЗН, медсестры психо-наркологического кабинета Порховской ЦРБ и священнослужителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Среди профилактируемых были: осужденные к наказанию в виде запрета управления транспортными средствами, лица склонные к злоупотреблению алкоголя и безработные.

В ходе мероприятия выступили сотрудники ОМВД по Порховскому району, которые разъяснили ответственность за нарушения в период отбывания наказания, а также нормы уголовного законодательства и довели характеристику преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Медсестра психо-наркологического кабинета Порховской ЦРБ Алла Цыпкина рассказала о необходимости ведения здорового образа жизни и последствиях злоупотребления алкоголя.

Кроме того, исполняющая обязанности начальника отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Порховскому району Ольга Летова ознакомила участников встречи с вакантными местами, имеющимися на территории Порховского района, разъяснила порядок обращения осужденных по поиску подходящей работы.

Завершилось мероприятие беседой отца Георгия с присутствующими о восприятии веры и приглашением всех осужденных и сотрудников посетить Никольский собор города Порхова.

Стоит отметить, по итогам профилактической работы решено продолжить совместное взаимодействие, в целях недопущения совершения преступлений и правонарушений на территории Порховского района.