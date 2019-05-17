Общество

«Прямая линия» с Путиным пройдет летом, ее дата определена - Песков

Дата очередной «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным определена, она традиционно пройдет летом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дата определена. "Прямая линия" традиционно бывает летом, подготовка ведется», - сказал Песков журналистам в среду.

Он не подтвердил информацию о том, что «прямая линия» может состояться 13 июня.

Этим летом Путин будет уже в 17-й раз отвечать на вопросы сограждан в прямом теле- и радиоэфире. По традиции «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в Гостином дворе, но в прошлом году она поменяла формат и запомнилась технологическими новинками, масштабами географического охвата и оперативным откликом чиновников.

Многочисленных гостей в студии, задающих вопросы президенту, заменили интерактивные экраны, с помощью которых Путин общался не только с россиянами из отдаленных уголков страны, но и с чиновниками.

Губернаторский корпус и правительство во время «прямой линии» практически в полном составе находились на рабочих местах в ожидании звонка главы государства. Люди задавали вопросы Путину, а он - министрам и главам регионов.

В частности, ответ перед гражданами пришлось держать первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьерам Дмитрию Козаку и Алексею Гордееву, главе Минэнерго Александру Новаку, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, министру просвещения Ольге Васильевой, главе Минздрава Веронике Скворцовой, министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Кроме того, по просьбе президента отвечали на вопросы россиян главы таких регионов, как Томская, Орловская, Тюменская, Ростовская и Ивановская области, Ставропольский край и Якутия.

Несмотря на то, что федеральные каналы обычно отводят на эфир программы три часа, продолжительность общения президента с гражданами всегда остается интригой каждой «прямой линии». В прошлом году она продлилась 4 часа 17 минут, а абсолютный рекорд В.Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов (в прошлом году - на 65). В свою очередь беспрецедентное количество обращений главе государства - свыше 3,2 млн - поступило в 2015 году.

Обращения к «прямой линии» принимаются не только по телефону, через бесплатные СМС, ММС и сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), но и через специальное мобильное приложение «Москва-Путину», а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно было отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией в прошлом году смогли пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».