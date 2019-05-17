Общество

О псковских легендах и преданиях о княгине Ольге узнали участники проекта «Путь к долголетию»

Для участников проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте организуются различные тематические посиделки. Содержание мероприятий самое разнообразное: календарные и литературные праздники, встречи с интересными людьми. Гостем очередной тематической встречи стала сотрудник Историко - краеведческой библиотеки им. И.И. Василева Лариса Лобанова, которая подготовила лекцию «Прекраса-Ольга-Хельга. Легенды и предания о княгине Ольге на Псковской земле» и книжную выставку на заданную тему, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста.

Мероприятие началось с показа видеоролика о местах Псковщины, связанных с именем великой княгини, и видеоряда изображений Ольги написанными известными художниками и иконописцами. Затем Лариса Лобанова провела для участников встречи краеведческую викторину, которая позволила пожилым людям не только вспомнить историю своего родного края, но и получить книжные призы. Во время лекции слушатели почтенного возраста узнали точный ответ о месте рождения Ольги, подробности ее встречи с князем Игорем и как народная память хранит свидетельства о пребывании Ольги на Псковской земле.

По словам библиотекаря, основой для лекции стала книга псковского историка и археолога Анатолия Александрова «Во времена княгини Ольги».

Напомним, что тематические посиделки прошли в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.