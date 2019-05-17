Общество

Вокальный ансамбль из Великих Лук принял участие в международном фестивале

Народный коллектив вокальный ансамбль Великих Лук «Традиция» принял участие во II Международном фестивале военно-патриотической песни «Солдаты Отечества». Фестиваль проходил в городе Витебске и был посвящен 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. Об этом Псковской Лент Новостей сообщили в городском комитете культуры.

В фестивале принимали участие конкурсанты из Беларуси, России и Латвии. В состав жюри вошли деятели культуры и искусства, представители ветеранских организаций: председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств - участников СНГ Александр Ковалев, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, народный артист Украины Владимир Коваленко, заслуженная артистка России Ирина Савицкая.

Великолукский коллектив принял участие в конкурсной программе, которая проходила в Витебской филармонии и гала-концерте фестиваля в Летнем амфитеатре. По итогам конкурса коллектив «Традиция» стал обладателем почетного звания лауреата II степени.