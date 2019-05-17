Общество

Бывшее здание псковского роддома не превратят в поликлинику из-за слишком дорогостоящей реконструкции

Помещения, которые ранее занимал Псковский перинатальный центр, нецелесообразно реконструировать, чтобы открыть там новую городскую поликлинику. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов в ходе отчета о выполнении наказов депутатам.

Он напомнил, что помещения старого перинатального центра освободились в марте текущего года в связи с вводом в эксплуатацию нового корпуса ППЦ. «Было проведено несколько медицинско-экспертных осмотров этого здания. Выяснилось, что оно требует достаточно серьезной реконструкции - сейчас помещения там совершенно непригодны для оказания амбулаторной помощи. Порядка 75 млн рублей требуется для такой реконструкции. По нашему мнению, целесообразность таких расходов неочевидна», - высказался Денис Иванов.

По его словам, на данный момент помещения старого здания ППЦ пока частично используются перинатальным центром, но могут быть освобождены. При этом в региональном комитете по здравоохранению предлагают передать объект государственно-частному взаимодействию, чтобы открыть там учреждение по реабилитации или централизованную лабораторию.

«Что касается поликлиники, то дешевле будет обеспечить офисы частной практики там, где их не хватает. Например, на дальнем Завеличье», - добавил чиновник. При этом, отвечая на вопросы депутатов, Денис Иванов подтвердил, что региональные власти понимают, что новая поликлиника областному центру все равно нужна.

Председатель парламентского комитета Борис Полозов в свою очередь напомнил, что вопрос о новой поликлинике в Пскове ставится уже около десяти лет. «Все ждали, когда наконец построят новое здание перинатального центра. Теперь мы слышим, что нужно искать другие пути. Нужно донести до губернатора, что доклад, сделанный на заседании комитета не дает представления, собираются ли этим вопросом вообще заниматься», - заявил он.

Депутат Анатолий Тиханов также обратил внимание, что жители города давно говорят о том, что новую поликлинику они очень ждут - уже вторую пятилетку.

«Ведь было сразу понятно, что понадобится ремонт. Предложите тогда другое решение. Единственное, что мы услышали – пойти по пути концепции «Бережливая поликлиника». Но так можно еще с десяток лет переходить от концепции к концепции», - снова взял слово Борис Полозов.

Он призвал профильный комитет администрации Псковской области к следующему обсуждению наказов депутатов подготовить более конкретный анализ ситуации и пути ее решения.