Общество

Печорская транспортная прокуратура установила ненадлежащее техническое обслуживание локомотивов

Печорская транспортная прокуратура совместно с Северо-Западным управлением государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провела проверку в Сервисном локомотивном депо «Печора» Филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что техническое обслуживание эксплуатируемых локомотивов в депо осуществляется ненадлежащим образом.

В этой связи Печорским транспортным прокурором начальнику депо внесено представление, его рассмотрение и устранение нарушений контролируется.