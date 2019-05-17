Общество

В июле в региональный парламент поступит концепт по развитию медвытрезвителей в Псковской области

Не позднее 1 июля текущего года комитет по здравоохранению Псковской области представит документы по концепции работы медвытрезвителей в региональное Собрание депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов в ходе отчета о выполнении наказов депутатам.

Чиновник уточнил, что на данный момент отправлено обращение в правительство по изменению действующего законодательства по работе медвытрезвителей. Этот вопрос также прорабатывается с другими регионами.

«Пока мы не можем оказывать такую помощь, поскольку она не прописана в программе государственных гарантий», - уточнил Денис Иванов.