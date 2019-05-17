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Общество

Исполнитель роли Джона Сноу попал в психушку из-за окончания съемок «Игры престолов»

29.05.2019 12:03|ПсковКомментариев: 0

Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», обратился в центр реабилитации, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией, пишет «Газета» со ссылкой на Page Six. По информации людей, близких к окружению артиста, Харрингтон находится на грани, и медики пока не могут точно спрогнозировать, что будет дальше с его состоянием.

«Он находится в клинике из-за нервного истощения и алкоголизма», - рассказал друг актера.

Ухудшение состояния 32-летнего Харингтона вызвано окончанием саги, в которой он снимался на протяжении восьми лет. По словам собеседника, завершение «сильно ударило» по нему. «Он осознал, что «это конец», это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет», - цитирует друга актера издание.

По словам источника, жена Харингтона, шотландская актриса Лесли Роуз, с которой они познакомились на съемочной площадке «Игры престолов», крайне озабочена его состоянием и поддерживает актера. «Все его близкие сейчас хотят одного: чтобы он немного отдохнул. Ему нужен мир и покой», - пояснил он.

Отмечается, что Харингтон около месяца пребывает в элитной оздоровительной клинике в штате Коннектикут. Он приехал в учреждение за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона сериала. В центре реабилитации артист проходит психологический тренинг, практикует осознанную медитацию и терапию «для борьбы со стрессом и негативными мыслями». Лечение обошлось актеру более чем в 120 тыс долларов.

Представитель Харингтона также подчеркнул, что артист решил взять перерыв в съемочном графике, чтобы «иметь возможность провести некоторое время в уединении».

В марте этого года Харингтон в интервью Variety признался, что был вынужден обратиться за помощью к психотерапевту, когда создатели «Игры престолов» решили воскресить его персонажа, Джона Сноу, убитого по сценарию в финале пятого сезона. По его словам, возвращение героя далось ему нелегко. «Для меня самый мрачный период настал, когда все внимание в шоу было сосредоточено главным образом на Джоне, когда он умер и вернулся обратно, - отметил он. - Мне на самом деле совсем не нравилось то, что акцент в сериале сместился на Джона».

Артист пояснил, что в тот момент он испытал сильнейшую моральную нагрузку, так как популярность «Игры престолов» достигла нового пика. «Это был не лучший этап в моей жизни. По логике, я должен был бы ощущать себя счастливейшим человеком на свете, а на самом деле ощущал себя крайне уязвимым, - добавил он. - В то время я начал терапию. Я ни с кем не общался. Меня крайне беспокоило, смогу ли я вообще играть».

Недавно компания HBO выпустила документальный фильм «Последний дозор» о создании заключительной серии «Игры престолов». В нем авторы шоу показали реакции актеров саги во время совместного изучения сценария. Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон схватился за голову и не мог сдержать слез, когда прочел, чем закончится сюжетная линия героини Дейенерис - в финальном эпизоде он вонзает нож в сердце Таргариен. Сама Эмилия Кларк, обменявшись многозначительным взглядом со своим напарником, начала кривляться и сползла под стол.

Источник: Псковская Лента Новостей
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