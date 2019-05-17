Общество

Расходы по программе «Развитие здравоохранения» в Псковской области увеличат почти на 355 тысяч рублей

В региональный закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесут изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Как пояснила руководитель фонда Валентина Альбова, подготовка законопроекта обусловлена необходимостью внесения в бюджет текущего года остатка субвенций прошлых лет, поступивших из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации ОМС.

В новой редакции закона о бюджете фонда увеличены показатели доходов 2019 года на сумму налоговых и неналоговых доходов, прогнозируемых на уровне ожидаемого поступления в 2019 году в размере 421,6 тыс. рублей (из них 12,7 тыс. руб. возвращены в ФФОМС).

Также увеличены показатели расходов бюджета фонда на 2019 год на 361 830,9 тыс. рублей, в том числе на государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения» на сумму 354 956,2 тыс. рублей.

С учетом вносимых изменений доходы бюджета фонда на 2019 год предлагается утвердить в сумме 7 650 852,6 тыс. рублей, а расходы в сумме 8 012 468,6 тыс. рублей.

Параметры доходной и расходной части на плановый период 2020 и 2021 годов остаются без изменений.

Члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту поддержать законопроект на предстоящей сессии, 30 мая.