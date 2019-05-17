Общество

Вертолетная площадка появится рядом с новым Перинатальным центром в Пскове

28 мая в Псковской городской Думе прошли публичные слушания под председательством заместителя главы города Пскова Сергея Гаврилова по обсуждению проектов планировки и межевания территории в границах улиц Юбилейной, Кузбасской дивизии и реки Великой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в слушаниях приняли участие депутаты Федор Постнов и Александр Баев, а также представители аппарата гордумы, управления по градостроительной деятельности администрации Пскова и заинтересованные псковичи.

Согласно предложенным на обсуждение документам, благоустройство территории позволит привести в порядок участок территории у радиозавода, а также проектом предусмотрено обустройство дорожной инфраструктуры с учетом требований обеспечения безопасности дорожного движения. Планируется, что на территории появятся гостевые парковки.

В проекте обозначено и строительство вертолетной площадки, которая будет относиться к Псковскому перинатальному центру.

Благоустройство коснется и рекреационной парковой зоны, находящейся в границах обозначенного участка. После согласования проекта она станет парком отдыха для псковичей с обустройством специальных площадок.

Ранее, в целях подготовки к публичным слушаниям был создан оргкомитет под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. С проектом, подлежащим обсуждению на публичных слушаниях, и информационными материалами можно было ознакомиться в Управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2-а по рабочим дням с 17 апреля по 27 мая с 14.00 часов до 17.00.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний все желающие могли направить в срок с 17 апреля по 27 мая по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний).

Отметим, публичные слушания носят рекомендательный характер. Итогом публичных слушаний стали рекомендации администрации Пскова подготовить проекты решений по рассмотренным вопросам.