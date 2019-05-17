Общество

Подрядчик ведет подготовку участка под строительство второй очереди кладбища «Крестовское»

Заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы состоялось под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, депутаты рассмотрели 10 вопросов.

После отчета руководителя комитета за период с 1 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года и обращения Общественного совета Псковской области, связанного с организацией вывоза твердых коммунальных отходов, они заслушали информацию об итогах апрельского месячника по благоустройству, а также отчет по содержанию автомобильных дорог. В частности, представители администрации города сообщили о выполненных работах, в том числе по контролю гарантийных обязательств со стороны подрядчиков и по анализу условий действующих контрактов с целью устранения недочетов при заключении очередных контрактов по содержанию автомобильных дорог на следующий год.

О том, как организован вывоз ТКО с территории Пскова, парламентариям доложил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас. Он рассказал, что на сегодняшний день в Пскове установлена 461 контейнерная площадка. В ближайшее время на принадлежащих муниципалитету землях появятся еще 14 площадок. Их предполагается установить за счет бюджета на границах частного сектора и придомовых территорий многоквартирных домов.

Также депутаты приняли к сведению информацию о мерах по организации строительства второй очереди кладбища «Крестовское». Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 1 октября 2019 года. В настоящее время фирма-подрядчик проводит подготовку земельного участка, расчищает его от растительности.

Отдельно парламентарии обратили внимание представителей администрации на необходимость исполнения контракта по скосу борщевика на территории муниципалитета. В бюджете города на 2019 год на эти цели предусмотрено 960 тысяч рублей, еще около 500 тыс рублей дополнительно ожидается из регионального бюджета.