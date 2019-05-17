Общество

В Псковской области увеличится количество получающих компенсацию педагогов за проведение итоговой государственной аттестации

В Псковской области предлагается устранить несправедливость по выплатам компенсации педработникам, участвующим в проведении итоговой государственной аттестации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике. Проект закона разработан прокуратурой Псковской области.

Как пояснил представитель прокуратуры, в действующем законе предусмотрена компенсация педагогическим работником за участие только в одной из форм итоговой государственной аттестации - единый государственный экзамен, тогда как форм на самом деле больше (не учтены, в частности, государственный выпускной экзамен и основной госэкзамен, в том числе для лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего образования).

«В прокуратуру уже поступали обращения в связи с тем, что регион нарушает требования федерального законодательства», - уточнил он.

Первый заместитель председателя комитета Псковской области Геннадий Барышников в свою очередь уточнил, что сейчас на выплаты таких компенсаций выделяется порядка 1,5 млн рублей. После внесения изменений потребуется еще почти 17 млн рублей. Эти изменения необходимо будет внести в региональный бюджет, поскольку это требование федерального законодательства.

«Сейчас такие выплаты предоставляются всего шести категориям сотрудников, а будет уже более 15, поэтому и суммы значительно увеличатся. Где взять эти деньги - тут мы ждем разъяснения Рособрнадзора», - добавил чиновник.

Он также отметил, что на июньской сессии регионального парламента уже будет утверждаться нормативный акт о порядке выплат таких компенсаций.

Члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту поддержать законопроект на предстоящей сессии с учетом таблицы поправок.