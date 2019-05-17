Общество

В Пскове может появиться президентское кадетское училище имени Героев 6-й роты

В Пскове может появиться президентское кадетское училище имени Героев 6-й роты. Примерно месяц назад в руки члена президиума городского совета ветеранов Пскова, руководителя общественной рабочей группы по возрождению и развитию Псковского кадетского корпуса Игоря Солдатенкова попал план основных памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты. План был создан московским оргкомитетом и стал результатом указа президента Российской Федерации Владимира Путина, подписанного 30 июля 2018 года.

Со слов Игоря Солдатенкова, о создании кадетского училища имени Героев 6-й роты у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова просили псковские матери погибших бойцов на личной встрече 1 марта текущего года.

Информация о необходимости создания вышеупомянутого учебного заведения зафиксирована в официальном всероссийском плане основных памятных мероприятий под пунктом №27, заявил член президиума городского совета ветеранов Пскова.

«В связи с этим указом президента Псков получает уникальную возможность. К сожалению, добиться личного приема губернатора у нас не получается, но мы ни в коем случае не должны упустить эту возможность, пока выделяются федеральные средства. Будет Псков иметь кадетское училище имени Героев 6-й роты или нет, будет зависеть лично от Михаила Юрьевича Ведерникова», - считает Игорь Солдатенков.

Напомним, что 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции в неравном бою, сдерживая натиски двух тысяч боевиков, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла. Из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.