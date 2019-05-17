Общество

Администрацию Псковской области наделят полномочиями по определению условий оплаты труда работников регионального ФОМС

В закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» намерены внести изменения, чтобы привести его в соответствие с требованиями Трудового кодекса РФ в части установления предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера территориального фонда обязательного медицинского страхования и среднемесячной заработной платы работников фонда.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Руководитель фонда Валентина Альбова пояснила, что согласно ТК РФ предельный уровень соотношения определяется государственным органом, осуществляющими функции и полномочия учредителя фонда, в размере, не превышающем размера, который установлен нормативными правовыми актами субъектов РФ, поскольку территориальный ФОМС подотчетен администрации области и федеральному фонду.

В связи с этим законопроектом предлагается полномочия по определению предельного уровня соотношения для среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера фонда и среднемесячной заработной платы работников фонда отнести законом области к полномочиям администрации области.

Также проектом предлагается отнести к полномочиям региональной администрации отнести полномочия по определению условий оплаты труда работников фонда и установлению социальных гарантий работникам фонда в части выплаты на санаторно-курортное лечение в целях сохранения существующих условий их труда.

«Принятие проекта позволит не определять ежегодно условия оплаты труда руководителя и специалистов территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области в законе области о бюджете фонда на соответствующий финансовый год и не приведет к ухудшению существующих условий оплаты труда работников фонда и их социальных гарантий», - заверила Валентина Альбова.

Члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту поддержать законопроект на предстоящей сессии с учетом таблицы поправок.