Общество

Актуальные вопросы арбитражного делопроизводства обсуждают председатели судов СЗФО в Пскове

В среду, 29 мая, в Пскове проходит заседание Научно-консультативного совета с председателями арбитражных судов Северо-Западного федерального округа. Руководит заседанием заместитель председателя окружного Арбитражного суда Андрей Филиппов. Руководители судов, судьи и представители двух университетов - Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина - собрались для обсуждения актуальных вопросов, возникающих во время рассмотрения дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

От имени губернатора Псковской области собравшихся приветствовала исполняющая полномочия главы региона Вера Емельянова. «Для нас большая честь принимать такое высокое собрание. Мы очень надеемся, что выработанные на заседании новые направления работы помогут создать благоприятную деловую среду и будут содействовать работе судов не только Псковской области и Северо-Запада, но и всей России», - отметила Вера Емельянова и пожелала участникам совета продуктивной работы.

В ходе Научно-консультативного совета запланированы выступления судей, инициировавших обсуждение проблемных вопросов, их детальная проработка и поиск путей решения, которые впоследствии должен утвердить Верховный суд и распространить практику на арбитражные суды Северо-Западного округа.

Добавим, что по итогам первого квартала текущего года в Арбитражный суд Псковской области поступило порядка 1,3 тыс. исковых заявлений, что на 9,6% меньше, чем в 2018 году. Из них 102 заявления о признании несостоятельным (банкротом). Рассмотрено более 1 тыс. дел. На 9,5% увеличилось количество дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства. Всего в отчетном периоде судом завершено производство по 37 делам о несостоятельности.