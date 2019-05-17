Общество

28 мая в селе Карамышево прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом»

28 мая в селе Карамышево прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, в районе подобная акция проводилась уже во второй раз. Организаторы и технические специалисты данной акции рассказали всем присутствующим о переходе на цифровое эфирное вещание и ответили на интересующие их вопросы.

В качестве культурного сопровождения данной акции состоялось выступление ансамбля русской музыки «Псков» под руководством заслуженного артиста России Александра Либа. Выступление знаменитого коллектива никого не оставило равнодушным в этот вечер. Необходимо отметить, что именно в этот день Александр Либ отмечал свой день рождения. Поблагодарить именинника за великолепное творчество и тесное сотрудничество с Псковским районом поднялась на сцену глава района Наталья Федорова. Она пожелал ему крепкого здоровья, больших творческих успехов и вручила благодарственное письмо и цветы.

В заключение мероприятия был организован розыгрыш цифровых приставок для приема цифрового эфирного сигнала. Всего было разыграно 7 устройств. Счастливые номера победителей вытаскивали дети, пришедшие в этот вечер на мероприятие. Примечательно, что трое из победителей сразу распорядились своим призом. Одна приставка будет передана для использования в Карамышевский КДЦ, другая – в Карамышевскую среднюю общеобразовательную школу, а еще одну приставку местная жительница подарила прямо в зале своей соседке, за которой она ухаживает и которой 29 мая будет день рождения.