Общество

Администрацию Псковской области наделят дополнительными полномочиями в сфере имущественных отношений

В закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» предлагается внести изменения, которые наделят администрацию региона дополнительными полномочиями в сфере имущественных отношений, а именно по установлению порядка безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Как пояснила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева, проект закона подготовлен с целью приведения его в соответствие с федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Действующим федеральным законодательством установлена возможность безвозмездного приобретения в государственную собственность субъекта РФ или муниципальную собственность имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты). Такой порядок, согласно закону, устанавливается субъектами РФ.

В связи с эти предложенным законопроектом предлагается государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере экономики дополнить полномочием по установлению порядка безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность области или муниципальную собственность муниципальных образований области.

После принятия данного закона будет возможно постановлением администрации Псковской области утвердить порядок безвозмездного приобретения указанного имущества.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что описанные поправки в закон региона не потребуют выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты единогласно поддержали законопроект, посчитав, что он принесет дачникам и садоводам только пользу. Окончательное решение будет принято завтра, 30 мая, на очередной сессии регионального парламента.