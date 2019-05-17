Общество

Александр Котов: «Разговорчики в строю» всегда приветствуются, если они конструктивны

«"Разговорчики в строю" всегда приветствуются, но только если они конструктивны и могут привести к положительным результатам», - такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя перспективы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Пскова с региональной властью после отставки Ивана Цецерского с поста главы города.

Напомним, исполняющей обязанности главы муниципалитета назначена Елена Полонская. «Трудно прогнозировать, как кадровые перемены отразятся на взаимоотношениях города и области, но, надеюсь, это отразится самым положительным образом, - отметил гость студии. - Елена Полонская - подготовленный человек, достаточно давно работает в органах местного самоуправления, являлась заместителем главы города. Ей знакомы все нюансы депутатской деятельности и муниципальной службы. Поэтому на этом посту она может работать достаточно эффективно. Вопрос в том, насколько она сможет себя проявить и заручиться поддержкой депутатов. Нужно также конструктивно работать и с органами региональной власти. По-другому я себе это не вижу».

В то же время Александр Котов отметил, что «разговорчики в строю», то есть критические замечания в адрес власти вышестоящего уровня, «всегда приветствуются, но в том случае, если они конструктивны и могут привести к положительным результатам», и «если они ведут к неконструктивному сотрудничеству, возникает долгоиграющий конфликт, от которого страдают все, в то числе жители города».

«Я всегда выступал и буду выступать за конструктивную работу. Областному Собранию удается конструктивно работать и внутри парламента, и с губернатором, и с областной администрацией. Несмотря на то, что со стороны депутатов высказываются замечания, мы всегда делаем это корректно. Губернатор всегда внимательно реагирует на вопросы, которые ставят члены фракций, и по многим есть положительные решения. Такого взаимодействия я бы пожелал и городским властям», - заключил Александр Котов.