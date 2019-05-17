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Общество

Депутатов Псковского областного Собрания наделят полномочиями по утверждению соглашений об изменении границ региона

29.05.2019 14:40|ПсковКомментариев: 0

В целях уточнения понятий, используемых при выполнении землеустроительных работ, а также в соответствии с рекомендациями Росреестра в закон «Об административно-территориальном устройстве Псковской области» предлагается внести дополнения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Выступая с докладом, председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева пояснила, что распоряжением правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года утверждена целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». В документа, в частности, предусмотрено внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований. Для этого необходимо проводить землеустроительные работы и вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов.

В прошлом году, напомнила Лариса Васильева, правительством Ленинградской области организовано проведение землеустроительных работ по описанию границы между Ленинградской и Псковской областями. При этом фактическая граница между субъектами не изменяется, а уточняется, в связи с тем, что граница субъектов Российской Федерации внесена в кадастр недвижимости по картографическому материалу, хранящемуся в государственном фонде данных без координат.

Согласно рекомендациям Росреестра по установлению границ между субъектами, в случае если происходит их уточнение, включая составление координатного описания местоположения такой границы, уполномоченному органу государственной власти субъекта необходимо принять решение (акт) об утверждении таких границ, согласовав с органом государственной власти смежного субъекта. При этом в настоящее время в законе Псковской области «Об административно-территориальном устройстве Псковской области», так же как и в Уставе региона отсутствуют полномочия Псковского областного Собрания депутатов утверждать такие соглашения. К полномочиям регионального парламента отнесено только утверждение соглашения об изменении границ области.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что вышеперечисленные изменения не потребуют выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета.

Отвечая на вопросы депутатов, Лариса Васильева уточнила, что межевание будет проводиться за счет Псковской области, деньги уже зарезервированы – порядка 300 тысяч рублей, а в целом работы по уточнению границ между субъектами осуществляются за счет бюджета Ленинградской области.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты единогласно поддержали законопроект. Окончательное решение будет принято завтра, 30 мая, на очередной сессии регионального парламента.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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