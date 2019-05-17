Общество

В Псковской области пройдет акция «Армия против наркотиков!»

Военной комендатурой гарнизона совместно с военной прокуратурой Псковского гарнизона, УКОН УМВД России по Псковской области на территории Псковской области в период с 1 по 30 июня проводится межведомственная акция «Армия против наркотиков!»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе вышеуказанной акции должностными лицами правоохранительных органов на территории воинских частей и на сборном пункте Псковской области будут проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ военнослужащими и гражданами, призванными на военную службу в период весенней призывной кампании.

Также в рамках акции должностные лица примут участие в едином дне правовых знаний на различные темы, в ходе которых доведут обзор наркоситуации в России в целом, а также в Псковской области, ответственность за различные правонарушения и преступления, связанные с употреблением и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

По всем интересующим вопросам о ходе акции все желающие могут обратиться в УКОН МВД России по Псковской области или в военную комендатуру гарнизона.