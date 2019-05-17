Общество

Курсы преподавателей хоровых дисциплин пройдут в колледже искусств

Курсы повышения квалификации для преподавателей хоровых дисциплин пройдут в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова с 30 мая по 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Образовательную программу, включающую три учебных сессии, ведет Дмитрий Михайлович Огороднов (г. Санкт-Петербург) – хормейстер, вокальный педагог, педагог-исследователь, аспирант института мозга человека РАН им. Н,.П.Бехтеревой, внук и последователь автора методики вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека Дмитрия Ерофеевича Огороднова.

Содержанием образовательной программы курсов является авторский семинар «Освоение методики комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека».

Главная задача данной методики - бережное воспитание голоса каждого учащегося, постепенное выявление и обогащение его естественного тембра и на этой основе — комплексное развитие всех музыкальных и всех творческих способностей человека и его оздоровление.

Текущая сессия посвящена практическому применению методики на занятиях с учениками. Для реализации этой задачи в работе курсов примут участие учащиеся ДМШ №4 города Пскова, учащиеся ДМШ педагогической практики колледжа искусств, студенты.

Слушатели курсов - 29 преподавателей из учреждений дополнительного образования Пскова и городов Псковской области (Печоры, Пыталово, Остров, Невель, Себеж, Струги Красные), преподаватели и студенты колледжа искусств.

Курсы повышения квалификации пройдут на музыкальном отделении колледжа по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2 (аудитория 413).