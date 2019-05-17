Государственная инспекция труда Псковской области не будет работать 30 мая

Строительство долгожданной школы в Гдове откладывается как минимум до 2021 года

Из ячейки для хранения вещей в невельском магазине похитили дрель, шлифовальную машину и планшет

Олег Брячак об уходе главы Пскова, грядущих выборах и законопроектах

Бывшее здание псковского роддома не превратят в поликлинику из-за слишком дорогостоящей реконструкции

РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск

Сотрудники псковского Россельхознадзора запретили ввоз более 1400 литров лекарственных и 2 тонн инсектицидных средств

О празднике «Добрый Псков - Город Детства» пойдет речь в программе «Беседка»

«Прямая линия» с Путиным пройдет летом, ее дата определена - Песков

Победителей проекта «Мой олимпийский дневник» наградили в великолукской школе №6

Семь артснарядов времен ВОВ обезврежены за сутки в Псковской области

Первая глава, или Кто вы, госпожа Полонская

В Порховском районе состоялось межведомственное мероприятие с лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции