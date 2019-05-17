Общество

Россиянам советуют не рассказывать о своем отпуске в соцсетях

Специалисты Росгвардии рекомендуют россиянам не распространять информацию о предстоящих отпусках для предупреждения возможных преступлений, передает «Интерфакс».

«Не стоит распространяться о планируемых поездках - как в разговорах со знакомыми, так и рассказывать о предстоящем отдыхе в социальных сетях. Этой информацией могут воспользоваться посторонние лица», - сказал в среду начальник Главного управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

Также он рекомендовал хозяевам квартир нижних и самых верхних этажей многоэтажных домов оборудовать окна решетками или рольставнями. «Можно еще и установить извещатели, реагирующие на разбитие стекла или отжатие оконной рамы», - добавил начальник главка.